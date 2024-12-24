Мигрант, водитель маршрутки, вылетевшей на тротуар, заинтересовал Бастрыкина

Резонансное ДТП случилось в Северо-Западном районе Челябинска.Случай с мигрантом, который управлял маршруткой, вылетевшей на тротуар, заинтересовал главу Следственного Комитета России Александра Бастрыкина.
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