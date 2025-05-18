«А был ли харам?»: подлинная история «принципиального курьера-мусульманина»

Балу - Этой реально ГосДуре надо озабочиваться не тем, как легализовать эту мразь мигрантскую в России, а как защитить российских граждан от их беспредела... Они ведь уже реально настроены сделать из России один большой кишлак...

ВБ Владимир Байков Долго ли ещё Русским людям терпеть на своей земле этих погоньщиков ослов. Может пора всех мастурбеков гнать ссаными тряпками в их кишлаки и аулы.