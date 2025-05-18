Опубликован диалог мигрантов с планами создать «джамоат» в России В Telegram-канале «Царьград» был размещён скриншот диалога мигрантов, которые планируют создать своё национально-территориальное образование в России.
«А был ли харам?»: подлинная история «принципиального курьера-мусульманина»
Комментарии
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Балу -
Этой реально ГосДуре надо озабочиваться не тем, как легализовать эту мразь мигрантскую в России, а как защитить российских граждан от их беспредела... Они ведь уже реально настроены сделать из России один большой кишлак...
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9 час.
ВБ
Владимир Байков
Долго ли ещё Русским людям терпеть на своей земле этих погоньщиков ослов. Может пора всех мастурбеков гнать ссаными тряпками в их кишлаки и аулы.
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8 час.
W
Walery
Муфтии это кто... - некий генштаб? На какие средства они живут и их чего состоит их бюджет.., а?
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11 мин.
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