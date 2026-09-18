Топ‑4 маршрутов для осенних путешествий по Нижегородской области

Больше 40% россияне планируют турпоездку предстоящей осенью. Причём большинство из них по России. Нижегородская область давно входит в топ регионов для осеннего отдыха.
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