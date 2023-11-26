Игроки «Краснодара» столкнулись головами и не смогли продолжить матч с «Уралом»

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов и его партнер по клубу Витор Тормена 26 ноября столкнулись головами друг с другом, в результате чего не смогли продолжить матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».
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