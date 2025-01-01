Ким Чен Ын обратился к Путину и россиянам

12,9 тыс прочтений 2 дня назад Оглавление Взаимные поездки КНДР на параде Во всех областях Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении, направленном Владимиру Путину в связи с Новым годом, пожелал, чтобы 2025-й стал годом победы армии и народа России над неонацистами, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).