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Брэндон Ингрэм упустил возможность сравнять счет на последних секундах матча с «Ютой»

Брэндон Ингрэм упустил возможность сравнять счет на последних секундах матча с «Ютой»

Исход матча «Юта» – «Новый Орлеан» решился в напряженной концовке. «Пеликанс» за 1:13 до сирены после 3-очкового Херберта Джонса приблизились к сопернику на расстояние в 2 очка (112:114), но в оставшееся время счет не изменился.

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