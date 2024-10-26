СМИ: на Западе надеются, что КНР воспротивится союзу России и КНДР

США, Япония и Южная Корея рассчитывают, что Китай сыграет «конструктивную» роль в ограничении растущего сотрудничества Пхеньяна и Москвы, пишет агентство Yonhap 26 октября со ссылкой на представителя администрации офиса президента Южной Кореи.
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