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Царьград

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Российские вина набирают популярность: доля сторонников выросла до 27%

Российские вина набирают популярность: доля сторонников выросла до 27%

Роскачество сообщает: доля русских, уверенных в превосходстве отечественного вина, выросла до 27%, а 58% считают его не уступающим зарубежным аналогам.

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