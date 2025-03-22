Учёные предупредили о сильной магнитной буре

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что утром 23 марта ожидаются сильные магнитные бури, так как вспышка на Солнце направила облако плазмы от протуберанца к Земле.
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