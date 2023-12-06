В России могут локализовать корейские шоу

Южнокорейская теле- и радиовещательная компания Seoul Broadcasting System (SBS) может договориться с рядом российских телеканалов о совместном производстве и локализации в России корейских шоу, пишет «Ъ».
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