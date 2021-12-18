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Посол Антонов: обвинения России в агрессивных планах являются безосновательной пропагандой

Посол Антонов: обвинения России в агрессивных планах являются безосновательной пропагандой

ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Россия никому не угрожает, однако гипотетическое членство Украины в НАТО выходит за "красные линии" ее национальных интересов, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому еженедельника Newsweek.

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