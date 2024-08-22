Ожидаемый циклон принесет на Камчатку сильные дожди и наводнения

На Камчатку надвигается мощный циклон, который начнет действовать 24 августа. По прогнозам МЧС, это затронет несколько районов полуострова, в том числе Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Мильковский район, Усть-Большерецкий, Елизовский и Соболевский районы.
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