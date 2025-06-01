Глава минобороны Британии заявил о готовности построить до 12 атомных лодок

После выделения инвестиций в размере 15 млрд фунтов стерлингов (20,2 млрд долларов) на программу Британии по ядерным боеголовкам страна готова строить атомные подлодки для защиты будущих поколений от возрастающих угроз, говорится в заявлении на сайте правительства королевства.