Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Глава минобороны Британии заявил о готовности построить до 12 атомных лодок

После выделения инвестиций в размере 15 млрд фунтов стерлингов (20,2 млрд долларов) на программу Британии по ядерным боеголовкам страна готова строить атомные подлодки для защиты будущих поколений от возрастающих угроз, говорится в заявлении на сайте правительства королевства.

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