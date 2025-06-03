Правительство Новосибирской области снова планирует расторгнуть концессию по мусорным полигонам

Региональный оператор по обращению с ТКО не справился с взятыми на себя обязательствами.Министерство жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области инициировало судебные разбирательства с АО "Спецавтохозяйство" с целью прекращения концессионных соглашений на строительство в регионе новых полигонов.