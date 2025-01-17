Украинцы не закончатся, а война будет идти дальше. Трамп попытается России «продать воздух» в расчете на сговорчивость

В США продолжаются слушания по кандидатам на должности в администрации Трампа. В среду перед членами Конгресса выступил сенатор Марко Рубио, которого избранный президент предложил на пост государственного секретаря.
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