Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Минобороны запустило проект, посвященный 85-летию обороны Ярцева

Минобороны запустило проект, посвященный 85-летию обороны Ярцева

Это одна из самых героических страниц Смоленского сражения 1941 года. "Рубеж держать любой ценой" – это новый мультимедийный проект Министерства обороны РФ с рассекреченными документами из фонда Центрального архива МО РФ.

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