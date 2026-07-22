Минобороны запустило проект, посвященный 85-летию обороны Ярцева

Это одна из самых героических страниц Смоленского сражения 1941 года. "Рубеж держать любой ценой" – это новый мультимедийный проект Министерства обороны РФ с рассекреченными документами из фонда Центрального архива МО РФ.
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