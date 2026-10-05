ES Futures – Previous Day VAL + Anchored VWAP Long Zone E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Chart_Champions Today’s level of interest on ES Futures is a potential long zone around 7756–7752.
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