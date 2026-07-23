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Такер Карлсон: Трамп начал войну с Ираном под давлением Израиля

Такер Карлсон: Трамп начал войну с Ираном под давлением Израиля Бывший американский репортер, а ныне популярный блогер с миллионами подписчиков Такер Карл.

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