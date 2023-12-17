Инструкторы подготовили военных для действий на купянском направлении

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что инструкторы "Западной" группировки войск подготовили свежие штурмовые группы из военнослужащих, заключивших первые и новые контракты о прохождении военной службы в рядах ВС РФ.
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