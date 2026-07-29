CENTCOM опроверг право КСИР диктовать правила прохода через Ормузский пролив

Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) ответило на заявление Ирана относительно контроля над Ормузским проливом, подчеркнув, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) не обладает полномочиями диктовать маршруты движения судов в данном международном водном пути.
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