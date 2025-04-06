Изготовитель наград игрокам НХЛ сделал Овечкину специальную клюшку за рекорд

Global Look Press / Marc Sanchez /I con Sportswire Владелец компании Logan Sports Group, занимающейся изготовлением наград для хоккеистов НХЛ, Аарон Логан в беседе с РЕН ТВ признался, что сделал для Александра Овечкина специальную клюшку в честь рекорда по количеству заброшенных шайб в лиге.