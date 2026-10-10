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ГТРК Татарстан

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«Гена бессмертия не существует»: академик Лукьянов — о генетике, «генах смерти» и сложностях управления ДНК»

На фестивале «Наука 0+», который проходит в Москве с 9 по 11 октября и является ключевым событием Десятилетия науки и технологий в России, ректор РНИМУ им.

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