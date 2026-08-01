Психологи экстренного ведомства вышли в парк к орловцам

В Детском парке Орла прошёл очередной этап познавательного цикла «Безопасное лето с МЧС России». Темой очередного мастер-класса стала первая помощь: сотрудники ведомства рассказали взрослым и детям, как действовать до приезда скорой в экстремальной ситуации.
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