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Психологи экстренного ведомства вышли в парк к орловцам

Психологи экстренного ведомства вышли в парк к орловцам

В Детском парке Орла прошёл очередной этап познавательного цикла «Безопасное лето с МЧС России». Темой очередного  мастер-класса стала первая помощь: сотрудники ведомства рассказали взрослым и детям, как действовать до приезда скорой в экстремальной ситуации.

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