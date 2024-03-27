Пропавшего еще зимой жителя Чукотки нашли живым полицейские

Усть-Белая. Чукотский автономный округ. Полицейские нашли пропавшего на Чукотке пенсионера. Больше 5 месяцев 70-летний мужчина не мог вернуться домой, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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