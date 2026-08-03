Сводки СВО, 3 августа, главное: Новые ФАБы лупят по Павлограду — и это уже избиение, до Славянска считанные километры

1621-й день спецоперации. В районе Степногорска наши проламывают путь на Запорожье Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Передовые штурмовые группы российских войск находятся примерно в 4,7 км от восточных окраин Славянска и Краматорска.
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