Неприятная правда о войне дронов. Уникальное видео о работе нового БПЛА ВСУ

Военный экспрт Влад Шлепченко вновь заострил внимание на том, что на фоне стремительной эволюции беспилотников, к нашему огромному сожалению, остаётся неизменным отставание России от противника в разработке и внедрении новых дронов и методов их применения.
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