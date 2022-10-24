Стремоусов: в Херсонской области на Бериславском участке ночью захвачена в плен целая группа украинских разведчиков-диверсантов

В Херсонской области на линии фронта ночью захвачена в плен группа украинских диверсантов. О захвате в плен украинских разведчиков сообщил в понедельник заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
В Херсонской области на линии фронта ночью захвачена в плен группа украинских диверсантов. О захвате в плен украинских разведчиков сообщил в понедельник заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
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