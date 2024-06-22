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Не только о футболе

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«Эдмонтон» затащил финал НХЛ в 7-й матч, ничья Франции и Нидерландов выбила Польшу с Евро, победы Украины и Австрии, Конюхов против футбола и Овечкина, Баджо подвергся нападению и другие новости

1. Кубок Стэнли. «Эдмонтон» справился с «Флоридой» (5:1) даже без очков от Макдэвида и перевел финальную серию в 7-й матч (3-й случай в истории НХЛ после 0-3).

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Комментарии
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Максим Комаров
Что надо знать о календаре РПЛ? Это интересно лишь тем, кто ездит с командой. А Куату, форуму или зеро - нафиг не надо.
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13 час.
КУАТ
За всех решаешь, что надо или нет?
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9 час.
Лена Мисько
сегодня первый раз на регби ездила... прикольно )) выиграли 74/7 у &quot;Армейцев&quot; ... потом поедем на пляжный футбол, говорят будет веселый матч с Кристаллом из СПб, а сейчас в Сокольниках в Академии тусим хороший КБ день
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7 час.

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