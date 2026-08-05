В Минобороны РФ заявили о полном разгроме судоходства Украины

Российские военные полностью перекрыли судоходство Украины в акватории Чёрного моря. Как сообщило Министерство обороны РФ, любые попытки кораблей приблизиться к портам Одессы и Николаева пресекаются с помощью беспилотных летательных аппаратов.
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