Певец записал видео с балериной на вечеринке в честь дня рождения Николая Баскова. Сергей Лазарев и Анастасия Волочкова неожиданно поставили точку в конфликте, который тянулся с 2023 года.
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