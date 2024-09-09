Хостинг-провайдеры сообщили о завершении пика правонарушений с доменами в России

Число запросов о правонарушениях с доменами в России снизилось более чем на четверть с начала 2024 года, сообщили ТАСС в группе «Рунити» (объединяет доменного регистратора Ru-Center, хостинг-провайдеров «Рег.
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