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Депутат Госдумы Новиков допустил усиление активности НАТО на Украине

Депутат Госдумы Новиков допустил усиление активности НАТО на Украине

Усиление активности НАТО на территории Украины возможно. Об этом в интервью "Ленте.ру" заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя слова полковника британской армии в отставке Хэмиша де Бреттона-Гордона.

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