Депутат Госдумы Новиков допустил усиление активности НАТО на Украине

Усиление активности НАТО на территории Украины возможно. Об этом в интервью "Ленте.ру" заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя слова полковника британской армии в отставке Хэмиша де Бреттона-Гордона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии