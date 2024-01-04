Депутат Госдумы Новиков допустил усиление активности НАТО на Украине

Усиление активности НАТО на территории Украины возможно. Об этом в интервью "Ленте.ру" заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя слова полковника британской армии в отставке Хэмиша де Бреттона-Гордона.