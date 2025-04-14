❕ В Кировском районе простятся с земляком, который погиб в зоне СВО Александр Воробьев погиб в ходе специальной военной операции на Украине.
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❕ В Кировском районе простятся с земляком, который погиб в зоне СВО Александр Воробьев погиб в ходе специальной военной операции на Украине.