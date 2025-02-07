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Песков ответил на угрозы Совета Европы по созданию «трибунала» для России

Песков ответил на угрозы Совета Европы по созданию «трибунала» для России

Москва© РИА Новости / Екатерина Чеснокова  897 прочтений Вчера Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Совета Европы по созданию "трибунала" для РФ, заявил, что такие эксперты сознательно занимают однобокую позицию и не готовы смотреть на реальность.

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Комментарии
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Лев Добрый
Либерал есть либерал, даже госпереворот на Украине называет силовым изменением строя!🤠👈😜
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