Песков ответил на угрозы Совета Европы по созданию «трибунала» для России

Москва© РИА Новости / Екатерина Чеснокова 897 прочтений Вчера Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Совета Европы по созданию "трибунала" для РФ, заявил, что такие эксперты сознательно занимают однобокую позицию и не готовы смотреть на реальность.