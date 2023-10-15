За полтора года звезды-диссиденты с треском проиграли по численности артистам, поддержавшим СВО

Про летние приключения сбежавшей богемы я уже писал. Попробуем теперь примерно соотнести по численности эту публику и тех знаменитостей, кто оказался на стороне России.
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