Вторая судебная инстанция признала главу Знаменского района Максимова (слева на фото) виновным в избиении руководителя поселения Геннадия Андреева (справа на фото).
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Вторая судебная инстанция признала главу Знаменского района Максимова (слева на фото) виновным в избиении руководителя поселения Геннадия Андреева (справа на фото).