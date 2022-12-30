Глава кабмина сыграл с 10-летним мальчиком из Краснодарского края в настольный теннис

Стол и ракетки для игры премьер-министр подарил ребёнку на Новый год.Председатель правительства России Михаил Мишустин 26 декабря в рамках акции "Ёлка желаний" пообещал исполнить на Новый год мечту 10-летнего Рамина Павленко из Краснодарского края.