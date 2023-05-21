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Африканские эксперты поставили под сомнение финансовую помощь Гане от МВФ

Африканские эксперты поставили под сомнение финансовую помощь Гане от МВФ

Аккра, 21 мая. Африканские аналитики предположили, что Международный валютный фонд (МВФ) может преследовать корыстные цели, помогая странам Черного континента справиться с финансовым кризисом.

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