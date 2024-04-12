«МЮ» потребует у «Интера» за Уан-Биссаку не больше 15 млн евро. Кайоде из «Фиорентины» намного дороже, но миланцы сохраняют к нему интерес

Ранее стало известно, что миланцам может потребоваться найти замену Дензелу Думфрису. La Gazzetta dello Sport утверждает, что «Манчестер Юнайтед» потребует за своего защитника не больше 15 млн евро, хотя куплен он был за 45+5 млн фунтов.
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