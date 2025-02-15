Важна не только скорость, но и сообразительность!

Участники исторического автоквеста «Салехард—430» приступили к выполнению ответственного задания. Строгое жюри будет внимательно отслеживать маршрут и проверять отличительные знаки о посещении каждой локации.
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