Пентагон пригрозил России отменой запрета ударов ракетами ATACMS в вглубь страны

Американцы передают Украине большое число снарядов для атак по приграничным территориям с РФ.Накануне в ходе очередного брифинга заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Америка пока что не разрешает ВСУ наносить удары вглубь России с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS.