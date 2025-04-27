В орловские школы вернут оценки за поведение

Правда, лишь с 1 января 2026 года. Но эксперимент уже запущен. На всероссийском совещании для региональных министров образования были озвучены регионы, в которых соответствующая мера будет внедрена уже с 1 сентября текущего года.
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