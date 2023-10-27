В МГМУ Сеченова стартовала последняя фаза испытаний препарата от запущенных форм меланомы

В Институте персонализированной онкологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава РФ началась заключительная фаза клинического исследования российского препарата пембролизумаба против запущенных форм меланомы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии