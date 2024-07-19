Врач НИИ Джанелидзе объяснил, почему в приемном покое приходится так долго ждать

Приемный покой в больнице — это специально оборудованное помещение, предназначенное для первичной медицинской помощи пациентам, обращающимся с различными острыми проблемами со здоровьем, не терпящими отлагательств.
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