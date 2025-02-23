Джеффри Сакс назвал причину срыва Киевом переговоров в 2022 году в Стамбуле

Приказ Запада Украине не подписывать проект мирного договора стал причиной срыва переговоров России и Украины в Стамбуле в 2022 году, заявил экономист Джеффри Сакс 19 февраля во время выступления в Европарламенте, запись выступления была размещена 22 февраля на видеохостинге YouTube.
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