Джеффри Сакс назвал причину срыва Киевом переговоров в 2022 году в Стамбуле

Приказ Запада Украине не подписывать проект мирного договора стал причиной срыва переговоров России и Украины в Стамбуле в 2022 году, заявил экономист Джеффри Сакс 19 февраля во время выступления в Европарламенте, запись выступления была размещена 22 февраля на видеохостинге YouTube.