Путин заявил о хорошем темпе интеграции новых российских регионов

Темп интеграции новых регионов России хороший, выплаты пенсий идут регулярно. Об этом 31 января заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов страны.
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