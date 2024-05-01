Семьям с детьми отдых в этом году обойдется дешевле

О проведении в Год семьи специальной акции, которая предусматривает скидки на размещение в курортных гостиницах и санаториях, информирует ТАСС со ссылкой на соответствующие данные от аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
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