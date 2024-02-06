Бесплатная медицина в СССР: сколько на самом деле она стоила

В наше время принято с ностальгией вспоминать жизнь в СССР. Поклонники советского периода без устали напоминают — в то время и продукты были качественными, и уверенность в завтрашнем присутствовала, а за походы к врачам не нужно было платить.
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