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Татарстанда берничә машина катнашында авариядә 26 яшьлек кыз һәлак булган

Татарстанда берничә машина катнашында авариядә 26 яшьлек кыз һәлак булган

Татарстанның Зәй районында массакүләм юл-транспорт һәлакәте булган. Авариядә 26 яшьлек һәлак булган. Бу хакта республика Дәүләт автоинспекциясе хәбәр итә.

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