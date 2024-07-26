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В Новосибирской области планируют реализацию проекта по расширению Чуйского тракта на территории региона

В Новосибирской области планируют реализацию проекта по расширению Чуйского тракта на территории региона

Вопросы по реализации проекта капитального ремонта автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт», предполагающего расширение дорожного полотна с двух до четырех полос движения, обсудили в ходе рабочей встречи председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Андрей Травников.

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